„Warum es an der Zeit ist, dass ein Transgender-Model bei GNTM gewinnt"

Gerade erst hat Pari ihr Buch „Mein bunter Schatten: Lebensweg einer Transgender-Frau" herausgebracht, um für Akzeptanz gegenüber Transmenschen in der Gesellschaft zu kämpfen. Damit die Thematik normal wird, findet sie es wichtig, dass wir darüber reden und dass es eben die richtigen Vorbilder gibt: „Ich werde jeden Tag mit Vorurteilen konfrontiert. Eine Transfrau wird in den Medien häufig als Witzfigur hingestellt und nicht als starke Frau, die gleichen Sachen macht, wie jede andere Frau auch. Wir werden oft in eine bestimmte Ecke gestellt. Unter uns sind natürlich ebenso sehr kluge und intelligente Frauen, sehr passionierte Frauen...", so die Iranerin. Und genau deshalb hat sie Giuliana so fest die Daumen gedrückt.