Die Reaktionen: Fast 10'000 Likes und 300 Kommentare: „Genau die Akne-Positivity, die wir so dringend brauchen”. Starlie erntet für ihre Filterlosigkeit Zuspruch von allen Seiten. Das Bild war aber vor allem eine Antwort auf die Hasskommentare, welche die 23-Jährige nach ihrer Teilnahme an der Dolce & Gabbana-Influencer-Show über sich ergehen lassen musste. Wegen ihrer trotz Schminke sichtbaren Akne wurde sie für ihren Auftritt auf dem Laufsteg verurteilt. Darum also jetzt diese Lovenote von ihr, gerichtet an sich „selbst und an alle anderen, die damit zu kämpfen haben”.