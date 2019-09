„Im Zeitalter des Selfies gilt Frida als die erste Selfie-Künstlerin“, so die Frida Kahlo Corporation, mit der Snapchat den Filter entwickelt hat. „Sie hat die Geschichte von Liebe, Leben, Stärke und Leidenschaft durch ihre Selbstporträts erzählt.“ Für die Entwicklung der Rosa-Parks-Lense arbeitete man mit dem Rosa and Raymond Parks Institute for Self Development zusammen. „Wir müssen allen jungen Menschen helfen, sich gegenseitig als Personen kennenzulernen, sich zu respektieren und umeinander zu kümmern“, so das Institut zur Kooperation mit Snapchat, das für den Park-Filter ein Zitat der Bürgerrechtlerin ausgesucht hat: „You must never be fearful about what you are doing when it is right – Du musst keine Angst haben, wenn das, was du tust, das Richtige ist.“