Nein, liebe GNTM-Jury, ein Umstyling macht uns nicht automatisch besser

Das Tückische an dem Besuch der Germany's Next Topmodel-Kandidatinnen bei Klums Stylistinnen und Stylisten des Vertrauens ist noch dazu, dass im Vorfeld nicht gesagt wird, ob die Haare nur ein bisschen geschnitten oder doch gleich ein kinnlanger Bob in Knallrot aus der langen Mähne wird. Da hilft auch kein „Ich habe nie die Dinge bereut, die ich getan haben, sondern nur die, die ich nicht getan habe“. Eine Weisheit, die man in einem handelsüblichen Glückskeks finden könnte, in dieser Folge aber aus dem Mund von Thomas Hayo hört.