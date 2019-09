Ich freue mich auf Kanye Wests Beautylinie, weil ich gerne Geld für Hypes ausgebe

Es mag Ausnahmen geben, trotzdem zeigen die Modewochen vor allem eins: Die Kollektionen, über die am meisten gesprochen wird, sind keine Mode im herkömmlichen Sinne, sondern Styling. Sei es nun der Gucci- oder der Yeezy-Look: Weder Alessandro Michele noch Kanye West heben sich dadurch hervor, ein bestimmtes Teil neu zu schaffen. Ihr Talent liegt darin, Bekanntes so zu kombinieren, dass sie in ihrer Gesamtheit einen Look ergeben. Sobald man allerdings die Jacke aus oder den Pulli richtig anzieht, bricht das komplette Outfit zusammen. Es fühlt sich erst „richtig“ nach Gucci oder Yeezy an, wenn die Kombination von Kopf bis Fuß so aussieht wie auf den Laufstegen.