Warum Instagram mit diesem Update eine App wird, die ich löschen will

Instagram ist die Gute-Nacht-Geschichte für Millennials, die nicht nur vorm Schlafengehen funktioniert. Morgens und abends, wenn die Sonne noch nicht auf oder längst untergegangen ist, leuchten unsere Gesichter im Schein der Smartphones. Auf dem Display: die Timelines der Menschen, die uns inspirieren – und uns erlauben, in Welten einzutauchen, die wie ein Urlaub im Kopf funktionieren. Es gibt die Naherholungsziele: das eine Ganni-T-Shirt in Kombination mit der halbabgeschnittenen Jeans vor einer besprayten Tür, das wir spätestens beim nächsten Berlinurlaub genauso tragen könnten. Außerdem sind da die Fernreisen, zum Beispiel ein rosafarbener Strand auf dieser tausende Kilometer weit entfernten Privatinsel oder eine perfekt sortierte Açai-Bowl an einem Wochentag vor einem 14-Stunden-Job. Unerreichbar, aber schön. Instagram ist die Eintrittskarte in Welten, die zeigen, was alles möglich sein kann. Obwohl ich weiß, dass viele dieser Optionen weder mit meinem Gehalt noch in meiner Stadt denkbar sind, kann ich ein Teil davon sein. „Der rosafarbene Strand, das bist total du“, ist ein Satz, der fallen kann, obwohl ich nie da war – weil ich mich dazu entschieden habe, gerade am liebsten Pastellbilder zu posten. Was die App ausmacht, sind die sorgfältig kuratierten Feeds, die weit Entferntes aussehen lassen, als wäre es ganz nah. Genau das steht auf dem Spiel: The Verge berichtete bereits Anfang des Monats, dass Instagram an einer Galeriefunktion arbeitet und diese in einer Beta-Version bereits testet. Im Laufe der nächsten Woche erscheint das Update offiziell für iOS und Android. Man kann damit bis zu 10 Bilder in einem einzigen Post teilen – ein ganzes Album.