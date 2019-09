Die Sinclairs leben im Jahr 60.000.003 v. Chr – in einer fiktiven modernen Steinzeit. So schaut die vermenschlichte Familie zum Beispiel Fernsehen und die Tochter Charleneist Fashionista und passt ihre Ohrringe an den Pullover an. Vater Earl ist ein fortschrittlicher Megalosaurus und hat sich für das Konzept Familie entschieden, statt Weibchen und Kinderraurier zu fressen. Er arbeitet als Baumschubser, Mutter Fran ist Hausfrau und erzieht die Kinder, den pubertierenden Robbie und die stylische Charlene. Nachzügler ist das Baby namens "Baby", das Earl liebevoll nur „Nicht die Mama" nennt. Noch ein Fakt zum Angeben bei der nächsten 90er-Motto-Party: Für die Serie wurden 17 Audio-Animatronic-Puppen hergestellt, sowie 50 weitere Stockhandpuppen . Diese Puppen verfügten über bis zu zwanzig Motoren pro Kopf, mit denen die Gesichtszüge verändert werden konnten. Sie wurden von Puppenspielern per Fernsteuerung bedient, während der Schauspieler im Kostüm nur für die Bewegungen des restlichen Körpers zuständig war. Die Latex-Kostüme waren mit Ventilatoren ausgestattet, da ihr Innenraum während eines Drehs sonst schnell über 50 °C heiß wurde. Und falls die Petition unsere Lieblingsdinos nicht zurück in die Neuzeit holen kann, gibt es immer noch die DVD bei Amazon und YouTube ist voll mit Best-Of-Videos.