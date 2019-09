Anna Kendrick wird der erste weibliche Santa Claus

Ok, Weihnachten ist jetzt schon eine Weile vorbei. Kein Grund für Disney nicht schon die nächste Feiertagssaison vorzubereiten. Entertainment Weekly berichtet, dass Schauspielerin Anna Kendrick höchstwahrscheinlich die Hauptrolle in einer neuen Verfilmung von Santa Claus spielen wird. Darin wird sie den Part der Tochter des Weihnachtsmannes übernehmen. In Nicole (die weibliche Verson von Sankt Nikolaus) übernimmt Annas Rolle die Aufgaben ihres Vaters, der in Rente geht, nachdem ihr Bruder sich weigert dies zu tun. Marc Lawrence, Autor von Miss Undercover, hat das Drehbuch geschrieben und wird außerdem Regie führen, wie Variety berichtet. Suzanne Todd , Produzentin der Kinokomödie Bad Moms , der neusten Alice in Wonderland-Verfilmungen und der Austin Powers-Filme, wird den Streifen produzieren. Generell hat das Team eine menge Potential. Anna kann sich da mal wieder voll austoben. Mit ihrer quirligen, frechen Art zu spielen, ist sie wohl die perfekte Besetzung und wird uns schönste Weihnachtslaune bescheren. Hoffen wir, dass Nicole auch den einen oder anderen Gesangspart bekommt. Obendrauf ist die Idee einer Mrs. Claus einfach großartig. Das Keksebacken können ja auch mal die Herren übernehmen.