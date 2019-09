Wenn beim ersten Tinderdate alles außer der Chemie stimmt, könnte das einen ganz banalen Grund haben: Die Sterne haben schon vor eurem Match milde lächelnd den Kopf geschüttelt. Genau hier setzen Helen Grossman und Aliza Kelly Faragher an. Ihre App Align konzentriert sich auf die astrologischen Eigenschaften, die für bessere Dates und im besten Fall eine Seelenverwandte oder einen Seelenverwandten sorgen sollen, für die oder den dreckige Socken und der Abwasch später denselben Platz auf der Prioritätenliste einnehmen. „Wenn du akzeptierst, welche Eigenschaften bei dem jeweiligen Gegenüber nicht verändert werden können, wird es leichter, sich gegenseitig zu verstehen“, rät die App laut i-D . Mit wem das besonders gut funktioniert, wird mit Profilbildern auf dem Align-Startscreen angezeigt, die sich täglich neu anordnen. Tippt man auf Align, kann man sich über den Chat in der App persönlich austauschen. Astrologin Annabel Gat unterstützt die beiden Gründerinnen dabei mit dem nötigen Fachwissen. Gelauncht wurde die Datingapp mit kosmischer Unterstützung in Los Angeles, gerade kamen New York und San Francisco dazu. Aliza und Helen spielen aber nicht nur Amor, sondern bieten auf der dazugehörigen Website das Rundum-sorglos-Paket: Neben Horoskopen und Sternzeichenansteckern wird im eigenen Podcast diskutiert, was New Moon in Gemini nochmal genau bedeutet und ob das Ganze möglicherweise eine Antwort auf die Frage „WTF is Wrong With My Ex?“ – so der Name einer wiederkehrenden Rubrik im Podcast – bietet. Dating nach Sternzeichen ist nicht weniger Gefühlslotto als das übliche Tinder-Zufallsprinzip. Trotzdem kann Align helfen, damit klarzukommen, wenn sich das Gegenüber beim ersten Kennenlernen etwas zu oft selbst über die Mähne streicht – er oder sie ist immerhin ein stolzer Löwe.