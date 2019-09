Winter Is Coming ist das Motto des Hauses Stark und steht unter anderem für konstante Wachsamkeit. So kann man präzise die Einstellung beschreiben, mit der das Internet aktuell auf der Suche nach handfesten Hinweisen zur neuen Game Of Thrones-Staffel ist.Am Sonntag flimmerten ein paar Sekunden frisches Bewegtbildmaterial im Rahmen eines Serien-und Showtrailers von HBO über den Bildschirm und sorgten für kollektive digitale Schnappatmung.Neben abgefilmten Fernsehern auf YouTube zeigen Bilder bei Twitter, worauf man sich freuen darf: In den ersten Szenen sind Arya und Sansa Stark sowie Jon Snow (Halbbruder, neuerdings aber auch Vielleicht-Cousin) zu sehen, berichtet Time Sansa und Snow trifft man in gewohnter Umgebung an, auch Arya ist zu Pferd in Kleidung unterwegs, die eindeutig dem Norden zugeordnet werden kann.Ob sie auf der Heimreise befindet, längst mit dem Stark-Clan Reunion gefeiert hat oder auf einer ganz anderen Mission unterwegs ist (da wäre ja noch eine offene Liste...), bleibt offen – genau wie der Verbleib von Bran, um den es bisher verdächtig ruhig ist...