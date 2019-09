Kürzlich habe ich ein ominöses Foto von mir gefunden. Ich kann mich an die Nacht, in der es aufgenommen wurde, nicht mehr erinnern, aber aufgrund eines winzigen Details – nämlich der Cocktail, den ich in meiner Hand halte – kann ich mit einiger Sicherheit sagen, in welchem Jahr es gemacht wurde und mit wem ich damals unterwegs war.



Der Cocktail ist ein Cosmopolitan und das bedeutet, dass ich damals tief in meiner Sex and the City-Phase steckte, sehr häufig das Wort „großartig” verwendete, High Heels trug, in denen ich nicht laufen konnte und ständig mit meinen College-Freundinnen Sara, Caitlin und Jenny abhing. Wir vier betrachteten uns als die Mittzwanziger-Version der vier Hauptfiguren besagter TV-Serie. Jung und auf der Suche nach uns selbst, nahmen wir uns die vier als Vorbild: Wir sprachen und gingen aus wie sie, wir kleideten uns wie sie, wir dateten und sprachen danach darüber und natürlich über den Sex, genau wie sie.



Ich erinnere mich an eine Unterhaltung, in der es darum ging, wer von uns welcher Seriencharakter sein könnte. Natürlich wollte jeder Carrie sein. Wie Charlotte oder Samatha zu sein, ging auch in Ordnung. Die eine war irgendwie entzückend, die andere eine echte Powerfrau. Aber wie Miranda wollte keine von uns sein. Wie Miranda zu sein bedeutete:



A: Nicht sexy zu sein. (Erinnert ihr euch daran, dass keiner mit ihr einen Dreier wollte?)



B: Stur und nicht sonderlich warmherzig zu sein.



C: Ein Workaholic und nicht sonderlich spaßig und spontan zu sein.



Meine negative Meinung über Miranda hielt auch dann noch an, als ich die Serie schon gar nicht mehr regelmäßig schaute. Aber wisst ihr was? Ich lag vollkommen falsch. Miranda Hobbes ist nämlich tatsächlich die tougheste der SATC-Grazien. Und sobald ich die Großartigkeit Mirandas erkannt hatte, hatte sich auch meine Sicht auf die anderen Charaktere und die gesamte Serie verändert.



Bis zum Oktober dieses Jahres hatte ich seit sechs Jahren keine einzige Folge Sex and the City mehr gesehen. Aber nach der nervenaufreibenden Wahl, brauchte ich etwas Erheiterndes, Tröstendes und Vertrautes, mit dem ich mich in Fötushaltung auf meiner Couch zusammenkauern konnte. Wenn man die Figuren mal beiseite lässt, ist es nahezu schockierend, wie männerfeindlich die Serie ist, vor allem in den ersten Staffeln. Carries Stimme aus dem Off bewertet Männer durchgehend anhand ihres Einkommens, ihres sozialen Status’, anhand dessen, was sie im Bett drauf haben und viel mehr auch nicht. Ich habe mir ein paar Folgen gemeinsam mit meinem Freund angesehen und musste an einigen Stellen schlucken und fragte mich, ob wir uns wohl auch eine Serie ansehen würden, in der Männer so über Frauen sprachen.