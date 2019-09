Bis jetzt. Das Darling Cafe in Australien serviert seine Smoothie jetzt nämlich nicht mehr in den heiß geliebten Einweckgläser, sondern in Glühbirnen. HelloGiggles hat das Ganze entdeckt und könnte damit nun tatsächlich für ein endgültiges Beziehungsaus sorgen. Glühbirnen sind derzeit wirklich ein heißer Kandidat darauf unseren bisherigen Lieblingen den Rang ab zu laufen. Ok, nennen wir es beim Namen: Es ist aus, Einmachglas! Wir sind fertig! (Und ruf auch bitte nicht mehr an!)Und das Darling Cafe versorgt uns natürlich schon jetzt mit jeder Menge Inspiration. Warum sollte es auch mit Smoothies getan sein? Ob als Aufbewahrungsmöglichkeit für Stifte, als Blumentopf oder doch ganz klassisch als Lampe – Glühbirnen lassen sich vielseitig und kreativ einsetzen.Und jetzt wo wir so darüber nachdenken, haben wir da doch noch ein paar Fragen: Wie bleiben die Glühbirnen aufrecht stehen, wenn man sie auf den Tisch stellt? Wie werden sie gereinigt? Sollten sie energiesparend sein?(Wir geben dem Ganzen mal zwei Wochen, ehe wir wir reuig zu unserer alten Liebe, dem Einmachglas, zurückkehren.)Und so kann die Geschichte aussehen.