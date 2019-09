Wenn man an Modewochen denkt, dann kommen einem natürlich als Erstes New York, London, Mailand und Paris in den Sinn. Doch in den vergangenen Jahren haben sich auch weitere Städte - besonders auf dem wachsenden asiatischen Markt - einen Ruf in der Modebranche erarbeitet. Im Mai 2015 hat Karl Lagerfeld bereits ins Dongdaemun Design Plaza, ein futuristisches Bauwerk der verstorbenen Zaha Hadid und dem südkoreanischen Kollektiv Samoo Architects & Engineers, geladen, um die Resort-Kollektion von Chanel zu präsentieren. Sein Statement dazu: „Ich glaube, die Menschen wissen nicht viel über Seoul. Sie kennen China und Japan, aber nicht unbedingt über Südkorea. Deswegen dachte ich es wäre eine gute Idee, hier zu zeigen."