Was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass dein Handeln keine Konsequenzen hat?



Mit dieser Frage beschäftigt sich die neue HBO-Serie Westworld, die zum Start mehr Zuschauer in ihren Bann ziehen konnte als die erste Folge von Game of Thrones.



Vielleicht, weil sie die Antwort, die man befürchtet, gleich mit dazu liefert: Westworld ist ein Freizeitpark, der es möglich macht, einen Tag lang in der Kulisse eines klassischen Westerns zu leben. Statt Achterbahnen und Zuckerwatte sind die Hauptattraktion darin aber täuschend echte Zeitgenossen – wie Dolores Abernathy, eine der Bewohnerinnen des Westworld-Städtchens Sweetwater. Sie höflich zu begrüßen und bei einem ausgedehnten Spaziergang näher kennenzulernen wäre eine Option. Es ist aber genauso möglich, ihre Eltern vor ihrem Zuhause zu foltern, ihren Freund zu erschießen und sie anschließend hinter sich herzuschleifen, um sie zu vergewaltigen.



So beginnt eine der großen Geschichten der ersten Folge. Dolores, gespielt von Evan Rachel Wood, ist ein sogenannter Host, eine Gastgeberin der Westworld. Sie sieht aus wie ein Mensch, spricht wie ein Mensch und verhält sich wie ein Mensch. Doch sie ist keiner: Wie bei allen anderen Bewohnern handelt es sich auch bei Dolores um einen Roboter, der am Ende des Tages von dem Team hinter dem Park wieder aufgehübscht wird. Was sie an dem Tag durchmachen musste, ist unerheblich. Erinnern kann sie sich ohnehin nicht. Und so beginnt jeder Tag in der Westworld gleich idyllisch: Was daraus wird, bestimmen die Newcomer, also die Gäste des Parks. Sie zahlen mehrere zehntausend Euro, um die Westworld betreten zu können und darin unverwundbar zu sein.



Dieses Ticket scheint sich Dolores' Vergewaltiger nicht zum ersten Mal geleistet zu haben – der mysteriöse, schwarz gekleidete Mann wirkt nicht so, als würde er auf unbekanntem Terrain agieren.