1. Googles Pixel hat die beste Smartphonekamera auf dem Markt.

2. Der Preis ist derselbe.

3. Auch bei der Größe gibt es keinen Riesenunterschied.

4. Googles Pixel hat zum Launch nur drei Farben.

Eins der spannendsten Argumente, das für das neue Google-Smartphone spricht, ist die Kamera. Mit 12,3 Megapixeln wird sie als aktuell beste Smartphonekamera auf dem Markt gehandelt. Das sagt nicht nur Google, sondern auch der Test der DxOMark-Kameraexperten . Dort übertrumpft Googles Pixel das iPhone 7 um ganze drei Punkte.Das kleinste Modell mit 32 GB-Speicher kostet 759 Euro. Dieses Preisschild dürfte einem bekannt vorkommen: Für das iPhone 7 mit demselben Speicherplatz muss auf den Euro genau dasselbe bezahlt werden.Das iPhone 7 kommt mit einer Größe von 4,7 Zoll und einer Auflösung von 1334 x 750 Pixeln. Google Pixel wartet in der Standardvariante dagegen mit 5 Zoll und einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln auf.Mit Quite Black, Really Blue und Very Silver ist man bei Google im Vergleich zu Apple vor allem bei der Benennung der Farben kreativ. Dafür gibt es laut The Verge mit den Life Cases für den Nutzer ganz offiziell die Möglichkeit, die Schutzhüllen zu personalisieren. Außerdem hat man mit Künstlern wie FAILE und Justin Maller kooperiert, um eine bereits fertige Artworks-Kollektion anzufertigen.Am 20. Oktober erscheinen das Pixel und das Pixel XL offiziell, Vorbestellungen sind schon jetzt möglich.