Wäre die neue Netflix-Serie ein Facebook-Beziehungsstatus, dann würde sie höchstwahrscheinlich „Es ist kompliziert“ heißen. Easy zeigt, dass Liebe alles andere als einfach sein kann. Die damit verbundenen, gerne mal verworren Gefühlsknäuel zeigt Regisseur Joe Swanberg in verschiedenen Geschichten um Paare und solche, die es werden könnten.



Es geht um Sex während der Schwangerschaft, die Frage, ob man wirklich öfter miteinander schlafen würde, wenn Männer weniger Hausarbeit zu erledigen hätten und ob man den Lieblingsmenschen einfach nur verpasst, weil man gerade eine SMS schreibt. Auch ein Handwerker-in-der-Küche-Rollenspiel spielt eine nicht ganz unwesentliche Rolle in der ersten Staffel.



Neben Emily Ratajkowski, Zazie Beetz und New Girl-Nick Jake Johnson ist auch Orlando Bloom in der Serie zu sehen. In seiner Episode geht es um Tinder – seine Freundin möchte darüber eine Frau für einen gemeinsamen Dreier finden. Wie das aussieht, zeigt der gerade veröffentlichte Trailer.



Easy erzählt Beziehungsgeschichten, die schmerzhaft echt sind – immer mit einem Augenzwinkern, aber trotzdem so ernst, dass man sich darin wiederfinden kann.