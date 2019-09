Darauf einen Extrakaffee: Endlich steht unser nächster, gemeinsamer Besuch in Stars Hollow fest! Netflix hat offiziell bekannt gegeben, wann die lang erwartete Gilmore Girls-Fortsetzung erscheint. Ab dem 25. November können die insgesamt vier 90-minütigen Folgen am Stück durchgeguckt werden.



Wie die Fortsetzung der Geschichte um Rory und Lorelai aussehen wird? Der Titel verrät's: Gilmore Girls: A Year In The Life begleitet die alten Bekannten aus Stars Hollow vom Winter über den Frühling und Sommer bis zum Herbst. Außerdem hat Netflix den ersten Trailer veröffentlicht, der uns direkt zurück an den Küchentisch der Gilmore Girls bringt.



Dort wird Kaffee getrunken, aber auch schnell mal was am Smartphone nachgeschaut. Das wirkt nicht fremd, sondern so vertraut, dass man sich gut vorstellen könnte, gleich neben dem liebsten Mama-Tochter-Duo von früher Platz zu nehmen. Ob die Gilmore Girls Atmosphäre von früher auch 2016 funktioniert, bleibt abzuwarten. Nach dem Trailer steht aber schon mal eins fest: Die Prognose sieht gut aus!