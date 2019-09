Chandra Wilson, James Pickens Jr., Justin Chambers und Kevin McKidd werden auch in der neuen Staffel zu sehen sein. Sara Ramirez, die zehn Staffeln lang Callie Torres gespielt hat, verabschiedete sich zum Ende der 12. Staffel.



Bei Instagram weckte Sandra Oh, die als Fanliebling Cristina Yang in der Serie zu sehen war, gerade erst Hoffnungen auf eine Reunion. Sie postete am 11. Juni ein Foto mit McKidd aka Owen Hunt, ihrem damaligen Ehemann in der Serie. Das sorgte für jede Menge Aufregung bei den Fans – obwohl das Bild nicht wirklich bestätigt, dass Oh in der neuen Staffel auftaucht.