Geständnis: Nach jeder Trennung, oder wenn ich mal wieder dem Dating in New York abschwören möchte, starte ich den nächsten Sex and the City-Marathon. Ja, ich weiß, es ist pure Fantasie (Ich bin mit Aaron Spelling aufgewachsen, zeigt ein bisschen Verständnis). Aber manchmal braucht man genau das, um weiterzumachen — ein bisschen Hoffnung, egal wie rosarot, dass der nächste Kerl ein Steve oder Harry sein könnte, oder zumindest eine gute Geschichte beim Brunch mit Freunden.



Egal, wie oft diese Frauen scheitern — den falschen Psychopathen treffen, seltsamen Sex haben, ihre Herzen gebrochen werden — stets raffen sie sich auf und versuchen es noch einmal. Das ist inspirierend. Nach all diesen Jahren glaube ich noch immer an die kitschigen Fähigkeiten der Show, mich aus dem Sumpf ziehen zu können.



Aber dieses Mal hob mich eine Episode aus den Socken. Ich hatte sie schon unzählige Male gesehen und Carries Geschichte einem weiterem Fall von schlechtem Sex zugeschrieben — aber als ich sie jetzt sah, war ich schockiert.



Nach meiner letzten Trennung, entschied ich mich, einige Post-Berger-Episoden herauszukramen — mein Ex hatte nicht über Post-It mit mir Schluss gemacht, aber er war offensichtlich nicht meine große Liebe. Nachdem Carrie in einer Episode über ihre Trennung trauert — über Bergers Freunde lästert und beinahe wegen Kiffen verhaftet wird — ist der erst Kerl, den sie trifft Harrys Trauzeuge. Harry hat eindeutig etwas im Sinn, aber Carrie zögert — es sei Dating mit Verfallsdatum, sagt sie. Er ist nur für eine Woche in der Stadt, wozu also? Ihre Freundinnen raten ihr, sich darauf einzulassen; er sei nett und lustig und sie solle eine Affäre haben.



Also lässt sie sich darauf ein — und es ist schlimm. Als das Betthaupt gegen die Wand schlägt und Carrie sich vor Schmerz den Kopf hält, erzählt uns ihr Voice-Over, dass sie Sex hatten wie Teenager, „was bedeutet, dass er keine Ahnung hatte, was er tat und ich habe nichts gesagt.“ Am Morgen liegt sie mit einem Heizkissen auf dem Schlafzimmerboden. Dann taucht sie gebeugt in ihrem Kleid auf Charlottes Hochzeit auf, mit einer Sex-Verstauchung, wie sie es nennt. „Es war nicht gut für mich. Es war Hasensex“, erklärt sie Stanford, als sie hineingehen.



„Dürfen heterosexuelle Männer das noch?“ fragt er.



„Nein, dürfen sie nicht. Es ist schlimm — im Grunde Masturbation mit einer Frau anstatt der Hand. Es macht mir keinen Spaß.“



Als sie den Typen treffen und er eine zweite Runde vorschlägt, versucht Carrie Rücksicht auf seine Gefühle zu nehmen und sagt, dass es nur für eine Nacht gewesen sei. In einem klassischen Rollentausch im Sitcom-Stil sagt er: „Hätte ich gewusst, dass du mich nur benutzt, hätte ich nicht auf diese Weise Liebe mit dir gemacht.“