Der jugendliche Goth war für Jahrzehnte ein wertvoller Hauptbestandteil der Teenie-Dramen oder -Komödien. Manchmal sind sie einfach Mitglieder der vielen Cliquen im Hintergrund. Ein bekanntes Gesicht in den Schulkorridoren, um Zuschauern ein Gefühl der Identifikation zu geben: „Hey, die sehen genau so aus wie diese eine Gruppe von Fans von fingerlosen Lederhandschuhen, die in meine Schule gegangen sind!'“



Manchmal erfüllen sie die wichtige Rolle des Rebellen. Die Kinder, die sich nicht darum kümmern, ob Jeans-Miniröcke und blonde Strähnchen gerade in sind. Die Goths tragen die Art von Kleidung, die ihren ganz eigenen Sinn von Ästhetik ansprechen.



Also nimm dir einen Moment, um den Teenie-Goths deiner Lieblingsfilme zu gedenken: denjenigen, die dich dazu getrieben haben, den dicken, schwarzen Eyeliner und schwarzen Nagellack auszuprobieren — auch wenn es nur für einen Tag war.