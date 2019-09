Bademode 2016: die neuesten Looks für den Strand

Es gibt nur wenige Dinge, die so gut tun wie der erste richtige Sommertag im Jahr, der erste Tag, an dem es warm genug ist, um offene Schuhe anzuziehen, an dem man das Lieblingskleid endlich ohne Strumpfhose tragen und die Jacke zuhause lassen kann. Doch all diese Momente verblassen im Gegensatz zum ersten Mal im Jahr, wenn man sein liebstes Swimwearoutfit packt und die nackte Haut am nächsten Badeufer präsentiert... und den Tag damit verbringt, nichts zu tun.



Der Frühling ist für viele der aufregende Vorlauf der Pool- und Strandsaison. Sobald die Sonnenzeit einbricht, hören die Endorphine gar nicht mehr auf, unsere Glückstanks zu füllen – erst recht, wenn man den neuen Bikini zum ersten Mal ausführt. Und obwohl jeder seine ganz eigene Idee vom perfekten Tag am Strand hat (entspannen, in Gesellschaft sein, Sport treiben, flirten oder sich vor der UV-Einstrahlung verstecken), gibt es jetzt einen Guide der diesjährigen Bademode-Trends, der förmlich dazu bestimmt ist, deine Strandbegleitung zu sein. Schau dir die folgenden Bilder an, um herauszufinden, in welche Beachlooks wir dieses Jahr verliebt sind.