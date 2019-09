Überhaupt auch nur einen Fuß in die Modelindustrie zu bekommen, ist für jeden schwierig – aber es ist besonders schwierig, wenn man nicht unbedingt in „konventionelle“ Schönheitsnormen passt. Als das Transgender-Model Peche Di 2010 aus Thailand nach New York zog, tat sie dies, um Englisch und Film an der NYU zu studieren. Nachdem sie einen Monat später am Miss-Asia-NYC-Schönheitswettbewerb teilgenommen hatte — und prompt kam, sah und siegte (unsere Worte, nicht Dis) — richtete sie ihr Augenmerk auf etwas anderes: unter Vertrag genommen zu werden. Aber das stellte sich als schwieriger heraus, als sie erwartet hatte.



„Ich hatte ein sehr starkes Portfolio, das zeigte, dass ich mit High-Fashion-Fotografen wie zum Beispiel Bruce Weber gearbeitet habe“, erzählt uns Di. Aber trotz ihrer Kampagnen mit großen Namen wie L'Officiel, Teen Vogue, Barneys und Candy-Magazin im Gepäck konnte sie immer noch keinen Agenten an Land ziehen. „Ich ging zu Ford Models und Women Management und kam nicht so gut an. Sie wollten mich nicht vertreten…[und] sie sagten mir nicht wirklich, weshalb, sie verschwanden einfach. Ich bekam keinen Rückruf.“



Di sah eine Gelegenheit, als The New York Times sie im Dezember letzten Jahres für eine Geschichte über Transmodels kontaktierte. Da die englische Sprache nicht ihre große Stärke war, heuerte sie ihren Freund Roi an, um ihr bei der Vorbereitung zu helfen. Zwischen den Arbeitssitzungen vertraute sie ihm ihren Traum an, eine Modelagentur zu eröffnen, die ausschließlich Transgender-Talente vertritt. Seine Reaktion? Mach es. Mit dem Anstoß — und obwohl ihr Mitbewohner und ihre Freunde ihr sagten, dass sie verrückt sei — ging Di sofort online, um Domainnamen zu prüfen. Sie entschied sich für TransModels.com: Kurz, süß und auf den Punkt. „Ich wollte nicht wirklich aufgeben… Ich wollte mich fühlen, als ob ich etwas hätte, das ich zur Welt gebracht habe“, sagt sie. „Also fuhr ich am 15. März nach Downtown zur Unterzeichnung der Papiere, um mein Unternehmen zu [starten].“