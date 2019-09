Es gibt eine Menge Dinge aus der Unterhaltung der 90er Jahre, die die heutige Jugend verwirren würden. Die Sprache. Die kulturellen Vergleiche. Die Mode (Ok, vielleicht nicht die Mode, es sei denn sie waren noch nie in einem Urban Outfitters).



Aber die seltsamsten Momente haben wahrscheinlich mit veralteter Technologie zu tun. Die heutigen Teenager haben vielleicht noch vage Erinnerungen an Telefone mit Kabeln, aber haben wahrscheinlich noch nie von einem Piepser gehört. Eine Welt ohne Instagram existiert für sie nur in Alpträumen.



Nichtsdestotrotz kann die heutige Jugend eine Menge Spaß mit dem 90er Teenie-Dasein haben. Sie brauchen nur ältere, weisere Verwandte in ihren 20ern, um ihnen zu erklären was ein Kassettenrekorder ist. Hier kommen 10 Beispiele für Dinge, die Charaktere aus 90er Serien und Filmen gemacht haben, die heute keinen Sinn mehr ergeben.