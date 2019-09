4. Chrome-Tabs & -Fenster

Unser Leben spielt sich quasi in Chrome ab, also sind die folgenden Tipps besonders nützlich. Um einen neuen Tab zu öffnen, drücke Command/Strg+T. Für ein neues Fenster musst Du Command/Strg+N drücken. Um zwischen den Tabs zu wechseln, drücke (sowohl beim Mac als auch beim PC) Strg+Tab oder Strg+Bild abwärts. Dieser letzte Trick ist toll, wenn man durch die offenen Tabs durchwechseln oder zwischen zwei Tabs hin und her springen möchte (Strg+Umschalt+Tab oder Strg+Bild aufwärts bringt dich zurück zum letzten offenen Tab).



5. Suche mit Spotlight

Mac-Nutzer haben ein unglaublich praktisches eingebautes Feature, das du vielleicht schon nutzt – oder auch nicht: Spotlight. Spotlight sucht auf deinem Computer und im Internet nach Dateien, E-Mails, spezifischen Kontakten, Wegbeschreibungen und mehr. Um Spotlight aufzurufen, drücke Command+Leertaste und tippe einfach ein, was du suchst. Wenn ich zum Beispiel „Stürmer“ eingebe, bekomme ich als Ergebnisse unter anderem eine Excel-Datei, in der dieses Wort vorkommt, plus einen iTunes-Link zu Christina Stürmer plus einen Wikipedia-Link über Fußball-Stürmer und eine Reihe von Websites, auf denen ich war und die sich auch mit Stürmern beschäftigen. (Was?)



6. Hyperlinks in Gmail

Man muss für eine E-Mail keine URL kopieren und einfügen. Wenn du den Text auswählst, den du verlinken willst, und dann Strg/Command+K drückst, erscheint in Gmail ein Popup-Fenster, in das du die URL einfügen kannst. Dann hast du am Ende keine E-Mail voller https und wwws, sondern einen sauberen Text mit ein paar blau markierten, anklickbaren Links.