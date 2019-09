Refinery29 : Racontez-nous, qu'est-ce qui vous a poussée à vous lancer dans le commerce vintage ?

Emily : Déjà à 13 ans, alors que toutes mes amies visitaient les magasins du centre commercial, je préférais — et de loin— chiner dans les friperies. Je me concoctais des tenues originales et mes amies me regardaient comme si j’étais une extra-terrestre. Après mes études, j’ai fait carrière dans l’industrie musicale. J’ai travaillé pour Sony et CBS Records, mais je passais mes week-ends au Portobello Market à Londres pour chiner des pièces vintage. J’ai fini par sauter le pas et me lancer là-dedans à plein-temps et j’ai pris un stand à ce marché aux puces. C’était assez dur, surtout au début. N’oublions pas que j’étais la seule femme à l’époque au milieu de tous ces commerçants professionnels. Mais j’ai tenu le coup pendant 12 ans. Ensuite, Topshop m’a donné un pop-up, et je ne les ai jamais quittés depuis.