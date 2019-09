Der neue Harry Potter-Film kommt & Zoë Kravitz ist dabei

Accio Starpotential: Der neue Harry Potter-Film erscheint schon am 17. November, hat sich aber in letzter Sekunde noch ein bekanntes Gesicht gesichert. The Hollywood Reporter berichtet, dass Zoë Kravitz nach dem Beginn der Dreharbeiten für das Spin-OffsPhantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind verpflichtet wurde. Der Titel klingt gewöhnungsbedürftig, die Besetzung kann sich aber sehen lassen: Die Hauptrolle spielt Oscar-Gewinner Eddie Redmayne, der im Film als Magizoologe arbeitet und für das gleichnamige Hogwarts-Standardwerk verantwortlich ist. Das Drehbuch stammt von Harry Potter-Erfinderin Joanne K. Rowling höchstpersönlich.Welchen Part Zoë übernimmt, wurde noch nicht bekannt gegeben. Da sie nach dem Produktionsstart dazugekommen ist, gilt eine kleine Rolle als wahrscheinlich. Fest steht allerdings schon, dass die Phantastischen Tierwesen im November 2018 eine offizielle Kinofortsetzung bekommt: Es gibt also noch genug Chancen, Zoë im Potter-Universum auf der Leinwand zu sehen.