5 neue Herbsttrends von Zara & wie du sie ohne Shopping nachstylen kannst

Zara lockt zum Sale-Finale natürlich trotzdem mit den neuen Trends für die immer wieder komplizierte Übergangszeit. Doch bei genauerer Betrachtung fällt auf, dass du viele Styles mit ein wenig Geschick und Stylingfreude auch so nachmachen kannst – ganz ohne Geld auszugeben. Welche 5 Mini-Trends wir uns jetzt bei Zara abschauen und wie du sie ganz easy in deinen Look einbinden kannst, erfährst du in der Slideshow!