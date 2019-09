Spritzen & Rasierklingen als Accessoires – das steckt hinter Japans neuestem Modetrend

Wir befinden uns in Tokio. Noch genauer: Im bunten Viertel Harajuku von Shibuya, das seit Jahrzehnten als Geburtsstädte der außergewöhnlichsten Fashion-Subkulturen der Welt gilt. Der modische Ausdruck von Niedlichkeit – japanisch kawaii – ist mittlerweile auf der ganzen Welt bekannt und wird durch die Stilrichtungen „ Lolita “ und „Decora“, die zu den größten Fashion-Exporten Japans gehören, ausgelebt. Oft wird der japanische Stil mit einem unermüdlichen Optimismus und mädchenhafter Lieblichkeit assoziiert. Die neueste Ausgeburt Harajukus bricht jedoch mit diesem Konzept und spielt mit Accessoires wie Spritzen, Buttons mit der Aufschrift „Ich will sterben“ und Armbändern in Form von Rasierklingen, um auf zwei schwierige Themen aufmerksam zu machen: Selbstmord und psychische Gesundheit