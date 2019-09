Mad Max-Fanatiker feiern in der Wüste Kaliforniens das Ende der Welt

Alle Jahre wieder geht die Welt in der Wüste Kaliforniens unter – zumindest für die Teilnehmer des jährlichen, post-apokalyptischen Wasteland-Festivals. Doch warum feiern Menschen das Ende der Welt und haben einen Heidenspaß dabei? Was hat es mit der Faszination für eine Dystopie zu tun, die aufgrund der Umweltverschmutzung und des angespannten, politischen Klimas heute gar nicht mehr so abwegig ist? All das und mehr möchte unsere Moderatorin Connie Wang in dieser Folge unserer Serie Style Out There herausfinden.