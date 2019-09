Auf der Bühne werden religiöse Symbole und Tabuthemen nicht von Stilettos, Glitzer und provokanten Rihanna-Songtexten getrennt – hier vermischt sich das, was in der Gesellschaft auf künstliche Art und Weise auseinandergehalten wird. Ein Beispiel ist Moksha: Tagsüber ist er praktizierender Jude und Hebräisch-Lehrer, abends tritt er in orthodox-jüdischer Montur in einem Underground-Drag-Club in Jerusalem auf. Außerdem lernen wir einen israelischen Soldaten kennen, dessen Drag-Name „Diamant“ ist – robust und facettenreich, genau wie der so beliebte Edelstein oder das so konfliktreiche Land, in dem er geboren wurde. Asis D'Orange ist Avantgarde-Performer und hat mit seinem kontroversen Akt (stell’ dir Marilyn Manson mit pinker Farbe im Haar und israelischer Flagge um die Schultern vor) den „Tel Aviv Drag Star“-Wettbewerb 2017 gewonnen. Er nutzt die Kontroverse, um Themen anzusprechen, die selbst den Königinnen der Unterwelt oft zu gewagt sind. Einer seiner Leitsprüche ist: „Konflikt ist ein Tor zur Veränderung, ein Tor zum Verständnis und ein Weg einander näherzukommen.“