Nach dem Krieg haben die Herero Aspekte ihrer Kultur in die konservativen Designs eingearbeitet. Dazu gehören der auffällige Batikdruck, die mit Fransen besetzten Umhänge und ein an Rinderhörner erinnernder Hut, der auf das Hirtendasein der Herero anspielt. Die Ohorokova – so nennen sie die bodenlangen, ausgestellten Kleider mit den pompösen Petticoats – sind mehr als nur Kleidungsstücke. Die Umgestaltung dieses traditionellen Kleides ist ein friedvoller Weg, das zurückzugewinnen, was man ihnen damals so brutal genommen hat: Selbstbestimmung, Identität und Kultur. Und so haben die Herero-Frauen das viktorianische Kleid von einem Symbol der Unterdrückung in ein Symbol des Triumphs verwandelt.