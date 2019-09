Bei einem heftigen Streit zwischen den beiden, fällt seine Freundin Alexandra in Ohnmacht – und wacht in der Realität auf. In der Welt, in der die Frau das schwächere Geschlecht ist und auf ihr Äußeres reduziert wird. Verstört und verwirrt taumelt Alexandra durch die Straßen, die sich entlang sexistischer Werbung bahnt, in denen halbnackte Frauen zu sehen sind, während ihr hübsch gemachte Frauen in kurzen Röcken entgegen spazieren. Die Realität wirkt nach einer zweistündigen Kehrtwendung, die so radikal das Problem der festgefahrenen Geschlechterrollen auf so vielen Ebenen thematisiert, so dystopisch, tragisch und unreal wie noch nie. In der letzten Szene beobachtet sie eine Gruppe Feministinnen, die für ihre Frauenrechte kämpfen, bestellt sich ein Bier und versteht die Welt nicht mehr.