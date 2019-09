Endliche die perfekte Kombi im Schrank: Diese Schuhe passen zu deiner Lieblingsjeans!

Die gute, alte Jeans ist das Kleidungsstück, von dem wir behaupten können, dass es wohl in jedem Kleiderschrank zu finden ist. Sozusagen die große Schwester vom kleinen Schwarzen. Eine Saison ohne Jeans gibt es nicht. Und wirklich etwas falsch machen, kann man mit dem Evergreen auch nicht. Fakt ist: Die Jeans gibt es in so vielen verschiedenen Schnitten, dass man praktisch nichts anderes mehr tragen müsste.