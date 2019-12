Was zur Hölle sollst du bloß deiner Kollegin schenken, die du beim Wichteln gezogen hast, aber kaum kennst? Was könntest du als Mitbringsel für die Familie deiner Partnerin oder deines Partners besorgen, die dich zum Abendessen zwischen den Jahren eingeladen hat? Und was schenkst du deiner Mama, die sich selbst so gut wie nie was gönnt?