Durch meinen bevorstehenden Urlaub am Meer beschäftige ich mich erneut mit dem Thema Kopfbedeckung. Bei (hoffentlich) sehr viel Sonne möchte ich nämlich nicht mit meiner Sonnenbrille verwachsen, um ohne verbrannte Hornhaut zurückzukehren. Ich fragte mich also, ob ich in diesem Sommer den Schritt zum Sonnenhut wage, oder ob es rausgeschmissenen Geld sei – bis ich mich an mein altes Hobby erinnerte. Ich verbrachte die Sommerwochenenden in meiner Jugend nämlich auf den Softball-Plätzen Süddeutschlands. Treuer Begleiter damals: der Visor. Die halbe Cap ließ mich auch an den sonnenintensivsten Tagen das Feld gut im Blick haben und garantierte relativ schweißfreie Scheitel am Ende des Spiels.