Meine Oma hat viele Sprüche drauf, die mich verrückt machen. Ganz weit oben auf der Top-Liste rangiert „Du kannst nicht alles haben.“ Dafür sehe ich voller Übermut, Naivität und manchmal sogar Größenwahnsinn natürlich grundsätzlich überhaupt keinen Grund. Sei es bei so großen Themen wie der Lebensgestaltung oder kleineren Angelegenheiten wie der Entscheidung für die eine Party am Samstagabend. Vier Events sind in Berlin easy machbar. Und auch beim Thema Essen bin ich abgesehen von zehn Jahren Vegetarier-Vergangenheit kein Fan von Verzicht. Die Natur lässt sich mit Sojawurst genauso wenig retten wie mit Bio-Kokosnussjoghurt – was für den Körper wiederum gesund ist. Zu solchen Kreisläufen gibt es so viele Theorien und Studien, dass ich zeitweise gar nichts mehr genießen konnte.