Ich stehe vorm Kühlregal im Supermarkt und fange an zu Zittern. Während mein Blick konzentriert zwischen Joghurt mit 1,5 Prozent Fett und der lactosefreien 3,5 Prozent-Variante hin und her wandert, wird mir abwechselnd heiß und kalt. Nach zwei Minuten gehe ich unentschlossen mit leerem Korb noch mal zurück zu Obst und Gemüse. Einen Einkaufszettel habe ich wie so oft nicht dabei und plötzlich frage ich mich: „Was mache ich eigentlich hier?" Ein knurrender Magen erinnert mich schnell wieder. Ach ja. Ich wollte Lebensmittel einkaufen. Aber sollte man das überhaupt mit Hunger tun? Es besteht doch die große Gefahr, dass man viel zu viel mitnimmt. Ich überlege kurz, schaue zum Ausgang und denke: „Jetzt reiß dich mal zusammen. Das hier kann für eine 32-jährige Frau nun wirklich keine Herausforderung sein.” Also zurück zu den Früchten. Vitamine braucht das Immunsystem im Winter. So viel ist sicher. Also packe ich Ingwer und Zitronen ein. Dann fallen mir Heidelbeeren in die Hände, die ja ganz viele Antioxidantien enthalten. Was die meinem Körper wirklich bringen, weiß ich nicht genau, aber es klingt gut. Als Nächstes landen Avocados und Möhren im Korb. Gesundes Fett und noch mehr Vitamine. „Damit kann ich nichts falsch machen“, denke ich und eile zurück zum Kühlregal. Mittlerweile habe ich schon 20 Minuten zwischen den Regalen verplempert. Als ich wieder bei den Joghurts stehe, kehrt die Nervosität zurück. Ich bin völlig unfähig mich für einen dieser blöden, weißen Becher zu entscheiden. Sobald ich in eine Richtung greife, ploppt in meinem Kopf eine neue Sprechblase auf. Die Erste sagt: “Zucker beschleunigt die Faltenbildung.“ Die Nächste kommentiert: “Verzichte auf Milchprodukte für eine schöne Haut”. Die Dritte wirft ein: “Griechischer Joghurt sorgt für glänzende Haare”. Die Vierte schreit “CLEAN EATING”. Während alle diese Zeilen in meinem Kopf miteinander streiten, möchte ich am liebsten alles stehen und liegen lassen, um mir am Späti einfach einen großen Becher Eis zu kaufen, den ich dann zuhause innerhalb von 20 Minuten leer löffeln würde.