In der Ecke legt ein DJ angesagte Beats auf. Hier und da stehen Menschen im schummrig-roten Disko-Licht, das wirklich jeden in jeder Situation gut aussehen lässt. Wie zum Beweis sind die Wände verspiegelt. Wir sind schön. Mutig. Stark. Wir sind, tja, Großstadthelden halt. Darauf heben wir erstmal einen. Nein, keinen Drink – obwohl die Situation das potentiell erfordern könnte. „Jeder greift sich zwei Hanteln“, ruft die Trainerin, eine bildhübsche, superfreundliche Blondine. Fit und zart zugleich, nahbar und motivierend. Aber auf subtil-beängstigende Art auch respekteinflößend.



„Urban Heroes“ – so heißt der neueste Fitness-Hype, der zahlreiche prominente Anhänger wie Lenny Kravitz oder Sophia Thomalla hat und jetzt von den USA zu uns schwappt. Bevor das erste deutsche Studio am 11. Juli am Hamburger Gänsemarkt eröffnet, durfte ich das Boutique-Fitness-Konzept, wie es genannt wird, im Rahmen eines Pop-up-Events testen: „Ein herausforderndes 50-minütiges HIIT-Training, das auf einen Mix aus Cardio- und Krafttraining setzt, einzigartige Trainingsimpulse schafft und Indoor-Training neu definiert“, hieß es in der Einladung. Soso … Grundsätzlich ist das Prinzip nichts Neues. Als Personal Trainerin mache ich selbst HIIT-Training und bringe meine Kundinnen damit in Form. Die Ergebnisse sind phänomenal. Was genau glaubt „Urban Heroes“ also neu definiert zu haben? So einiges, wie sich schnell herausstellte …



Die Begrüßung ist lässig: High-Five ist das neue Hallo, freundliche Motivation der neue Drill. Die Trainerin erklärt das Prinzip: Die Gruppe aus 16 Personen wird unterteilt in acht Läufer und acht Stepper. Die Läufer stellen sich auf die Laufbänder, die Stepper, nun ja, neben ein Step-Board. Erstere machen den Cardio-, Letztere den Kraftteil des Trainings. Nach etwa zehn Minuten wird gewechselt. Jeder ist zweimal Stepper, zweimal Läufer. Damit bei diesen Wechseln kein Durcheinander entsteht, sind die Laufbänder und Stepper durchnummeriert. Heißt: Wer auf Laufband Nummer acht steht, muss später zu Step-Board Nummer acht. Dann werden noch die Einstellungen für die Laufbänder erklärt, dann geht es los.