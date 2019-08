Wochen

Wenn es etwas in meinem Kleiderschrank gibt, auf das ich nie und nimmer verzichten könnte, dann ist es meine Unterwäsche. Das ist einfach ein Fakt. Schließlich trage ich sie jeden einzelnen Tag. Und auch wenn ich meine fancy Lingerie , die ich aller paarMonate aus der Schublade hole, liebe, sind es meine bequemen Baumwollschlüpfer, auf die ich wirklich immer zählen kann. Sie sorgen dafür, dass ich mich von früh bis spät wohl in meiner Haut fühle und mich frei bewegen kann (klingt nach Werbespot, ist aber so). Also danke, liebe Schlübbis, ihr werdet immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben.