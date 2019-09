7 Styles zeigen, für welches Kleiderstück wir jetzt Platz schaffen müssen

Spätestens seit dem Film Clueless ist der Schottenrock auch in der Modewelt angekommen und feiert aktuell sein Comeback auf den Laufstegen und Straßen. Und wer sich jetzt fragt wie man den auffälligen Rock am besten kombinieren kann, findet Antworten in unserer Slideshow. Außerdem dabei: Die schönsten Modelle, die es jetzt schon zu haben gibt.