Topshop launcht neue Kampagne & das Model ist (noch) kein Influencer

Dementsprechend überrascht das Gesicht der neuen Strecke für Spring/Summer 2017, denn Lily-Jean Harvey ist tatsächlich eine Unbekannte. Bei der vielleicht wichtigsten App auf jedem Model-iPhone nennt sie sich disco bean und erreicht über ihren privaten Account vergleichsweise mickrige 1958 Follower. Will Topshop hier womöglich den Trend des Micro Influencers befeuern? Oder sollen wir Lily Jean jetzt auf ihrer Lieblingsapp Snapchat folgen? Wir wissen es nicht, sind aber genau wie Topshops Kreativdirektorin Kate Phelan begeistert vom frischen Look des jungen Models. Die neue Kamapgne, die coolsten Looks und Fun Facts zum Newcomermodel findet ihr in der Slideshow!