Tegel vs. Schönefeld: Das ziehen Leute an, bevor sie in den Flieger steigen!

Das wissen auch die Besucher der Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld, die wir für unsere neue Streetstyle-Strecke geknipst haben. Ganz in Schwarz, in doppeltem Denim oder mit bequemen Chucks machen sie sich entspannt auf den Weg zum Check-In. Aber an welchem Flughafen finden sich jetzt die cooleren Looks? Unser Herz schlägt natürlich immer für Tegel. Aber entscheidet selbst und klickt euch in unsere Slideshow.