Diese 12 Taschentrends wirst du 2019 überall sehen

Während es gefühlt jede Woche neue Naildesign -, Mode- und Schuhtrends gibt, passiert in Sachen Handtaschen irgendwie nicht so viel. Manchmal dauert es Monate oder sogar Jahre, bis ein neuer Hype um die Ecke kommt. Und wenn er dann einmal da ist, bleibt er uns auch für eine sehr lange Zeit erhalten. Versteh mich nicht falsch: Perlen- und Bauchtaschen finde ich immer noch supersüß! Aber trotzdem habe ich so langsam Lust auf ein wenig Abwechslung.