Die Taille sitzt sehr weit oben und wird mit einem Gürtel zusammen gerafft (daher der Name), die Beine sind weit geschnitten und oft knöchellang. Dieser Schnitt macht die Paperbag Hose nicht nur zum perfekten Sommerbegleiter, weil luftig, sondern auch universell einsatzbar, egal, welche Figur man hat. Damals kamen Paperbag Hosen gerne in Khakifarben daher und man fühlte sich wie der Crocodile Hunter, wenn man sie trug. Diese Zeiten sind vorbei und die Palette reicht von Pastell bis Knallfarbe, die Stoffe von Leinen, über Baumwolle bis Cord. Für die ganz sonnigen Tage greifen wir zur kurzen Variante. Wenn es abends kühl wird stecken wir locker unseren Sweater in die Hose.