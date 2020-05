„Eine Möglichkeit, länger etwas von deinem Supermarktbasilikum zu haben ist, die Pflanzen auf mehrere Töpfe zu verteilen, damit sie mehr Platz zum Wachsen haben“, schlägt Meg vor und empfiehlt ein Tutorial von Autorin und Pflanzenguru Alice Vincent . Im Video erklärt Alice, wie sie die Wurzelballen vorsichtig voneinander einander trennt, so dass zwei einzelne Pflanzen entstehen. Wenn du das zuhause mit deinen Supermarktkräutern machen willst, wirst du wahrscheinlich feststellen, dass sich unter der Erde ein richtiges Knäul versteckt und die Wurzeln in alle Richtungen wachsen. Das ist ein Zeichen dafür, dass sie sich nach mehr Platz sehnen. Und mach dir keine Sorgen, wenn ein paar der Wurzeln beim Umtopfen brechen – das ist nun mal so. Sei einfach so vorsichtig wie möglich und dann wird das schon.