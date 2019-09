Streetstyle: Das tragen die Verkäufer/innen unserer Lieblingsstores in Berlin

Eigentlich liegt der Ausgang jeder unserer Shoppingtouren in ihrer Hand. Sie wissen, wo sich das Teil, das wir suchen versteckt, sie leiten unsere Aufmerksamkeit auf unentdeckte Schätze und von ihnen hängt es letztlich natürlich auch ab, wie lange es an der Kasse dauert. Die Rede ist von den Verkäuferinnen und Verkäufern in unseren Lieblingsstores, die den ganzen Tag von den Objekten unserer Begierde umgeben sind. Das prägt natürlich auch ihren eigenen Stil und deswegen lassen wir uns heute zur Abwechslung nicht von der Straße sondern vom Personal von & Other Stories, Acne Studios, Weekday und vielen mehr inspirieren.