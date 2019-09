Magie, die einem wortwörtlich ins Gesicht geschrieben ist, ein Tattoo, das den geschorenen Schädel bedeckt oder knallblaue Lippen zum Palmenprintkleid: Auf der Tattoo Convention in Berlin überzeugten vor allem Piercings und Tattoos, die ihre Träger zu etwas ganz Besonderem machen.

Die 18 coolsten Looks der Messe findet ihr in unserer Slideshow. Aber Achtung: Beim Durchklicken kann schnell Lust auf ein neues oder gar erstes Tattoo entstehen – aber natürlich auch mehr Mut zu Experimentierfreude. Also nur zu!