Work-out oder Weiterschlafen: Wie startest du gesünder in den Tag?

„Natürlich wäre es am besten, wenn du sowohl genug Schlaf bekommst, als auch Sport machst“, sagt Dr. Christopher Kline , Sprecher der American Academy of Sleep Medicine und Assistant Professor der Fakultät für Gesundheit und körperliche Betätigung an der University of Pittsburgh. Aber der Tag hat nur 24 Stunden und die meisten davon sind vollgepackt mit Dingen, die wir machen müssen. Aus der wenigen freien Zeit, die wir haben, wollen wir also das Beste herausholen. Meistens läuft es dann darauf hinaus, dass wir die Vorteile von mehr Schlaf mit denen, Sport zu machen, abwägen müssen, so Dr. Kline.