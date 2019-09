Signalrot, mit Perlen oder Pelz: Absätze sind diesen Herbst alles außer langweilig

Die Blicke werden auf unsere Absätze wandern. Es ist ab sofort alles erlaubt, außer Langeweile. Dank Gucci und Dries van Noten darf es nämlich krachen und der sonst so stiefmütterlich behandelte Absatz wird endlich einmal ins rechte Licht gerückt und bekommt die Aufmerksamkeit, die er verdient. Ob in Blockform, als Kittenheel, hoch oder niedrig – unsere Absätze bringen uns treu und ohne Murren täglich von A nach B. Warum also nicht mal ein wenig Perlen ins Spiel bringen, wie Michele Alessandro, oder die kleinen Helfer in ein warmes Fellkleid stecken, wie Miu Miu es vormacht?