Was gibt es besseres im Sommer als am lauen Abend noch ein kühles Bier und einen knackigen Salat zu essen? Wir hätten da was: ein kühles Bier und DREI knackige, wunderschöne, leckere UND gesunde Salate. Und wir legen noch einen drauf, denn sie sind bei mehr als einer Person vielleicht nicht für unter 10 Euro zu haben, aber auch für 4 Personen ruckzuck zubereitet.